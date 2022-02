O Al Ittihad, clube onde joga o futebolista português André André, qualificou-se na tarde desta segunda-feira para as meias-finais da Taça do Rei da Arábia Saudita, ao vencer o Al Taawon, do treinador português José Gomes, por 2-1, nos quartos de final.

A equipa de José Gomes chegou à vantagem já na segunda parte, aos 53 minutos, com um golo de Sumayhan Alnabit, mas não conseguiria manter a vantagem, sofrendo a reviravolta nos minutos finais.

Aos 87 minutos, Abdulaziz Al Bishi fez o 1-1 no marcador e, já em tempo de compensação, Abderrazak Hamdallah fez o 1-2 final no marcador, numa grande penalidade marcada ao estilo que Panenka celebrizou.

André André fez os 90 minutos na equipa do Al Ittihad, que nas meias-finais defrontará o Al Fayha, que esta tarde venceu o Al Batin (1-2).