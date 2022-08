Pepa arrancou o campeonato da Arábia Saudita com uma vitória fora de portas sobre o Al-Ettifaq por 2-1.

Após o jogo, o primeiro oficial que fez fora de Portugal, o ex-treinador do V. Guimarães falou sobre as sensações que teve. «Antes do apito inicial sentia confiança na entrega e dedicação de toda a equipa. Fui sentir o relvado e percebi que era o nosso dia. Uma vitória histórica e merecida para quem deu tudo perante condições muito exigentes, temperaturas e humidade surreais», começou por descrever.

«Nunca irei esquecer este primeiro jogo e vitória fora do meu país», reagiu ainda no treinador do Al Tai, que volta a jogar no próximo fim de semana, desta feita em casa diante do Al Adalah.