O Legia Varsóvia anunciou nas redes sociais a renovação de contrato de André Martins, antigo jogador do Sporting, até junho de 2022.



O internacional português fez um balanço positivo da temporada e meia que leva ao serviço dos polacos e mostrou-se entusiasmado com a prolongação do atual vínculo, que terminava no final desta temporada.



«Não podia estar mais feliz. Fico contente em saber que ficarei no Legia por pelo menos mais dois anos. Desde que cheguei a Varsóvia, tem sido uma ótima jornada para mim. Sei que ainda não ganhei nada, mas tenho certeza de que estamos no caminho certo agora», lembrou o médio.



Recorde-se que desde que chegou ao Legia no início da temporada passada (2018/2019), André Martins conta com 59 partidas e dois golos marcados.

Andre Martins podpisał z Legią Warszawa nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do 30 czerwca 2022 roku i zawiera opcję przedłużenia.https://t.co/6nbgVMUccK — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) February 10, 2020