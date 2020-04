Se em termos desportivos Rafael Leão vive um excelente momento, estando a conquistar espaço no AC Milan, fora de campo as coisas estão mais complicadas para o jogador de 20 anos, que foi condenado a indemnizar o Sporting pela forma como rescindiu com os leões.

Num direto no Instagram na página ANYFÁ, além de ter comentado a relação com Ibrahimovic, Leão Falou sobre as mensagens que lhe vão chegando de adeptos de futebol. Umas melhores do que outras.

«Recebo muitas mensagens boas, outras menos boas. Mas faz parte. Tenho de aprender a viver com isso», confidenciou, ele que assume ser importante o ambiente que o rodeia.

«Sou uma pessoa que gosta de sentir boa energia à minha volta, para poder fazer aquilo de que mais gosto», apontou.