O internacional português Raphaël Guerreiro lidera o top-10 semanal dos portugueses no estrangeiro, depois de se ter evidenciado no empate do Borussia Dortmund na visita ao Schalke 04, para a 24.ª jornada da Bundesliga, com um golo e uma assistência, no sábado.

Na tabela elaborada pelo SofaScore, plataforma parceira do Maisfutebol, Guerreiro foi o mais pontuado, seguido de outro nome na Bundesliga, João Cancelo.

Também no sábado, o lateral fez um golo e uma assistência, na vitória do Bayern sobre o Augsburgo, por 5-3.

A fechar o pódio surge o médio do Galatasaray, Sérgio Oliveira, o outro nome acima de nota oito em dez e que fez os 90 minutos em bom plano na vistoria do Galatasaray sobre o Kasimpasa, por 1-0, no sábado, na 25.ª jornada da liga turca.