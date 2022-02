O Flamengo venceu o Botafogo (3-1), em jogo da oitava jornada do Campeonato Carioca.

Os golos do conjunto orientado pelo português Paulo Sousa foram apontados por Pedro (9m), Gabriel Barbosa (45+5m) e Giorgian De Arrascaeta (73m). A equipa da casa reduziu a desvantagem aos 85 minutos, graças a um autogolo de Leo Pereira.

Depois da derrota na Supertaça do Brasil, diante do Atlético de Mineiro, o Flamengo regressa aos triunfos e segue no segundo lugar do Carioca, com os mesmos 19 pontos do terceiro do Vasco da Gama, que é segundo, e a dois do líder Fluminense.

Veja os golos da partida: