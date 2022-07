A Roma comunicou, nesta segunda-feira, o programa do estágio no Algarve, que inclui dois jogos com equipas portuguesas.

Tal como já tinha sido anunciado, a equipa orientada por José Mourinho defronta o Sporting a 19 de julho, no Estádio Algarve, mas também joga com o Portimonense, três dias antes, em Albufeira (16 julho).

O estágio começa com um jogo frente ao Sunderland, também em Albufeira (13 julho), e acaba com o Nice, no mesmo recinto (dia 23).