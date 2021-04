Cinco meses após o último jogo oficial, Gonçalo Paciência revelou que vai voltar a competir este sábado, no duelo entre o Bayer Leverkusen e o Schalke 04.



O avançado português, que alinha no último classificado da Bundesliga, divulgou um vídeo nas redes sociais a correr juntamente com o símbolos dos dois emblemas, em referência ao jogo da 27.ª jornada da Bundesliga. Ao que tudo indica, o jogador de 26 anos vai estar nos convocados do técnico Dimitrios Grammozis.



A partida entre os farmacêuticos e os mineiros está agendada para este sábado, às 14h30.