Um recital de Luís Castro para a Europa. E samba. Muito do melhor samba ucraniano.

A forma como o Shakhtar Dontesk dominou completamente o Basileia no jogo dos quartos de final da Liga Europa tem muito mérito do treinador português e foi construído com golos de sotaque brasileiro.

A equipa ucraniana marcou duas vezes na primeira parte, podia ter marcado pelo menos o dobro e nunca esteve em causa qual a equipa que iria defrontar o Inter Milão nas meias-finais da prova.

O Shakhtar entrou a marcar, por Júnior Morais, após assistência de Marlos, logo no segundo minuto do jogo.

Vinte minutos depois, a ucraniana ampliou a vantagem por Taison, novamente após nova assistência de Marlos e o resultado ao intervalo era curto perante um domínio tão claro.

Na segunda parte manteve-se a toada do jogo. A equipa do treinador português foi sempre mais perigosa, esteve várias vezes perto de matar o jogo, mas o Basileia aguentou-se, ainda que só uma ou outra vez tenha conseguido incomodar verdadeiramente a baliza de Pyatov.

Por isso, foi sem grande surpresa que a equipa ucraniana chegou ao 3-0, a 15 minutos do fim. Penálti sofrido por Taison e Alan Patrick tornou-se no terceiro jogador nascido no Brasil a marcar na partida.

Mas ainda havia mais samba por dançar. Aos 88m, foi a vez de Tetê assistir e Dodô fazer o 4-0.

Já no período de descontos, o ex-Sporting Van Wolfswinkel fez o resultado final, marcando o golo de honra do Basileia e fixando o 4-1 final.

Para a equipa de Luís Castro, segue-se agora o Inter Milão, na segunda-feira.