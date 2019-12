O ex-portista Hernâni marcou hoje na goleada do Levante em Melilla, na primeira eliminatória da Taça de Espanha de futebol sem ‘tomba-gigantes’, visto que todas as equipas do primeiro escalão seguiram em frente perante adversários da terceira divisão.

O jogador português, que não tem sido titular no Levante, entrou hoje no ‘onze’ e contribuiu para a goleada por 5-0 sobre o Melilla, da III Divisão, ao marcar aos 55 minutos, após assistência do médio José Morales.

Destaque para a goleada da Real Sociedad, por 8-0, no terreno do Becerril, e para a vitória robusta do Betis, ainda privado de William Carvalho, a recuperar de uma cirurgia à coluna, por 4-0, no terreno do Antoniano.

O primodivisionário Osasuna também cumpriu os ‘serviços mínimos’ ao bater o Lorca Deportiva por 3-0, enquanto o Celta de Vigo e o Espanyol venceram Pena Azagresa e Lleida por 2-0, respetivamente.