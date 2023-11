Depois de uma temporada e meia no Estugarda, o avançado português Tiago Tomás mudou-se para o Wolfsburgo, um clube com «uma estrutura importante».

O jogador de 21 anos mostrou-se feliz por disputar o campeonato alemão e assumiu que não estava à espera de ultrapassar a barreira dos 50 jogos na Bundesliga.

«Jogar tantos jogos e noutra liga que não seja a portuguesa... no início, quando estava em Portugal, talvez não [pensasse nisso]. Mas conforme as coisas aconteceram... acabei por sair do meu país muito cedo. Aos 19 anos, fui para a Alemanha, para um campeonato muito competitivo, e creio que me adaptei bem. Não foi fácil e não é fácil para um rapaz de 19 anos», afirmou, em entrevista à Marca.

«Acho que o campeonato encaixa bem comigo. Gosto muito da cultura da liga e dos adeptos. Obviamente jogo lá, é normal que eu diga isso, mas acho que é a segunda liga mais competitiva do mundo e muito atrativa para os adeptos», completou.

O ex-Sporting, presença assídua nas escolhas de Rui Jorge nos sub-21, assumiu o desejo de representar a Seleção Nacional AA. «Tenho os meus objetivos individuais em termos de golos e assistências que guardo sempre para mim. Mas a primeira coisa é o clube. Quero demonstrar a minha qualidade e fazer uma temporada melhor do que a que fizemos coletivamente, porque, até agora, não tem sido muito boa. Nos últimos anos tenho sido internacional, o meu maior sonho é chegar à equipa AA e vou trabalhar para isso.»

Tiago Tomás considerou ainda que o Bayer Leverkusen «joga o melhor futebol na Alemanha» e acredita que a equipa de Xabi Alonso vai disputar o título com o Bayern Munique até ao final. Contudo, os bávaros têm uma arma na frente: Harry Kane.

«Não estou muito surpreendido porque acompanhava o que ele fazia há vários anos na Premier League. Acho que o nível dele é ainda maior na Alemanha, mas já esperávamos que fizesse aqui o que fez em Inglaterra, especialmente a jogar numa equipa que nos últimos anos dominou o futebol alemão», vincou.

O avançado português tem 14 jogos pelo Wolfsburgo esta temporada, nos quais marcou três golos e deu outras tantas assistências.