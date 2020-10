Após a participação nos jogos dos sub-21, Tomás Tavares foi oficialmente apresentando como reforço do Alavés por empréstimo do Benfica. O internacional sub-21 luso explicou por que razão escolheu o emblema basco que milita na primeira divisão espanhola.



«É um clube muito bom, passaram por aqui grandes jogadores como Theo Hernández. Demonstraram que me queria, é um bom clube para crescer. Vim para uma boa liga e vou dar uma boa resposta. Deram-me confiança», referiu, em conferência de imprensa.



O lateral-direito de 19 anos prometeu «trabalho e esforço» para esta temporada.



«Estou muito feliz por estar aqui e com vontade de começar neste ano muito importante para o clube. Vou dar tudo e trabalhar para fazermos uma boa época. É um passo muito importante para mim, é com muita responsabilidade que venho para o Alavés. Vou esforçar-me para dar alegrias ao clube, quero desfrutar deste ano. É com muita responsabilidade que encaro este momento», disse.



Tomás Tavares admitiu que o sistema de três defesas o pode favorecer e definiu-se como futebolista. «Tenho um perfil ofensivo. Vou fazer o meu trabalho para evoluir e, se for possível, fazer um percurso parecido ao do Theo [esteve cedido pelo Atlético ao Alavés]», afirmou.



Por último, Tomás Tavares apontou Alexander-Arnold, do Liverpool, como a sua referência. «Tenho uma referência que também é muito jovem, Arnold [Trent Alexander-Arnold], do Liverpool, somos muito parecidos na forma de jogar. Ele já está num patamar muito elevado e eu também quero chegar lá», concluiu.