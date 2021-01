O Gaziantep oficializou esta quarta-feira a contratação de Ricardo Sá Pinto para liderar a equipa técnica do atual terceiro classificado da liga turca, como o Maisfutebpol já tinha anunciado em tempo oportuno.

«É oficial. Sou o novo treinador do Gaziantep FK. Estou muito contente e orgulhoso por liderar a equipa do Gaziantep. Vamos procurar manter o crescimento e sucesso, com um espírito ambicioso, sempre dispostos a lutar pela vitória», anunciou o próprio Sá Pinto nas redes sociais.

Tal como o Maisfutebol tinha anunciado, o treinador português assinou um contrato válido por uma temporada e meia, mais uma de opção.

O Gaziantep é o atual terceiro classificado da liga turca, destacando-se à frente do Galatasaray, com mais um pontos, e a quatro pontos dos líderes Besiktas e Fenerbahçe.

Será o sétimo país diferente em que Sá Pinto vai trabalhar depois da Sérvia (Estrela vermelha), Grécia (OFI e Atromitos), Arábia Saudita (Al Fateh), Bélgica (Standard Liège), Polónia (Legia Varsóvia) e, mais recentemente, o Brasil (Vasco da Gama).

It's official! I'm the new coach of @GaziantepFK.



I am very happy and proud to lead the Gaziantep team.



We will strive to continue the club's growth and success, with an ambitious spirit, always ready to fight and to win!#GaziantepKazanacak pic.twitter.com/8TBPcPNAVM