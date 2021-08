Lembra-se da corrida para a glória de José Mourinho em Old Trafford, depois do golo de Costinha? Vítor Pereira fez algo parecido neste domingo, no momento em que o Fenerbahce - depois de tanto pressionar - acabar com a resistência do Alanyaspor.

Só ao minuto 89, Miha Zajc conseguiu fazer o 1-0. Remate rasteiro e traiçoeiro, a levar o treinador português a respirar de alívio e a sprintar ao longo da linha lateral.

Já nos descontos, com o adversário a arriscar o empate, Enner Valencia acabou por fazer o 2-0. O Fenerbahce joga bem e tem duas vitórias em dois jogos na liga turca.

VÍDEO: veja os festejos de Vítor Pereira (aos 2m14s)