O futebolista português Alexandre Guedes voltou aos golos este sábado, pelo Vegalta Sendai, mas o tento foi insuficiente para dar pontos à equipa, goleada na receção ao Gamba Osaka por 4-1, em jogo da 14.ª jornada da I Liga do Japão.

Aos quatro minutos, o avançado de 26 anos desviou de cabeça após um canto do lado esquerdo do ataque, inaugurando o marcador com um belo golo. Contudo, os visitantes viraram o resultado a favor, com os golos de Yamamoto (8m), Ademilson (15m), Kurata (73m) e Ideguchi (85m).

Foi o segundo golo de Guedes esta época pelo Vegalta, clube que ocupa o 15.º lugar entre 18 equipas, com 11 pontos, fruto de duas vitórias, cinco empates e seis derrotas.

O golo de Guedes, a abrir o resumo do jogo: