O Shanghai SIPG, de Vítor Pereira, perdeu este sábado na deslocação ao terreno do Hebei, em jogo da Superliga chinesa.

Wang Quiming deu vantagem à equipa da casa aos 45 minutos, e no final da segunda parte, aos 90+5 minutos, o brasileiro Marcão fechou o resultado em 2-0.

Com este resultado, a formação do treinador português pode perder a liderança isolada do grupo B do campeonato chinês, se o Beijing Guoan vencer frente ao Wuhan Zall, de Daniel Carriço.