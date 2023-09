A coligação PSD/CDS-PP, liderada por Miguel Albuquerque, venceu este domingo as eleições regionais na Madeira, mas falhou, por um deputado, a ambicionada maioria absoluta.

De acordo com a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, a coligação «Somos Madeira» obteve 23 deputados, com 43,13 por cento dos votos, mas precisava de 24 para a maioria absoluta, que Miguel Albuquerque tanto ambicionava para governar o arquipélago.

Apesar de tudo, o presidente do Governo Regional da Madeira, que durante a campanha disse por diversas vezes que não governaria sem maioria absoluta, diz agora que vai procurar um «governo estável», sem recorrer ao apoio do Chega, nos próximos dias. «Chega está excluído da coligação em qualquer circunstância», garantiu.

O Partido Socialista, por sua vez, conseguiu 11 deputados, com 21,30por cento dos votos - uma queda em comparação com os resultados de 2019, quando conseguiu 19 deputados.

O Juntos pelo Povo (JPP) conquistou cinco mandatos, com 11,03 por cento dos votos, seguindo-se o Chega que, quatro deputados (8,88 por cento), é a quarta força política mais votada nestas eleições.

A CDU mantém um deputado na Assembleia Legislativa regional, com 2,72 por cento dos votos.

Já a Iniciativa Liberal (2,63 por cento) estreia-se no parlamento regional com um deputado, enquanto o PAN (2,25 por cento) e o Bloco de Esquerda (2,24 por cento) voltaram a ter representação na Madeira, ambos com um deputado.