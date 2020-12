Vídeos divulgados nas redes sociais levaram a que o Charlton despedisse uma jogadora da equipa feminina.

Nos vídeos, Madelene Wright, de 22 anos, surgia a inalar gás numa festa e a beber champanhe enquanto conduzia.

Em imagens anteriores, a jogadora foi filmada no carro, com o cão ao colo, usando as patas do animal no volante como se fosse ele a conduzir o carro.

Em declarações à imprensa inglesa, um porta-voz do clube afirmou que, após ter tido conhecimento das imagens, o Charlton investigou o incidente.

«Estamos dececionados com o comportamento dela, que não representa os padrões que a equipa defende. A jogadora está arrependida e já deixou a equipa», disse, acrescentando:

«Queremos deixar claro que, embora o comportamento seja inaceitável, o bem-estar dos jogadores continua a ser importante para nós e ela terá ainda acesso aos nossos meios de apoio, se precisar».