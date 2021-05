A seleção portuguesa de andebol vai disputar o Grupo B do Europeu de 2022, a par de Hungria - um dos anfitriões da prova, Islândia e Holanda, de acordo com o sorteio realizado esta quinta-feira.



Os jogos de Portugal na primeira fase do torneio vão realizar-se em Budapeste (Hungria).



O Europeu de andebol realiza-se de 13 a 30 de janeiro de 2022 na Hungria (Budapeste, Debrecen e Szeged) e na Eslováquia (Bratislava e Kosice).



Na 15.ª edição do torneio, a seleção nacional cumprirá a sétima participação. Em 2020, alcançou a melhor classificação de sempre (sexto lugar).