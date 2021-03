No dia do funeral de Alfredo Quintana, ninguém esqueceu o guarda-redes do FC Porto nos vários jogos europeus que se disputaram.

Além de se ter assinalado um minuto de silêncio antes de cada jogo, na partida entre o Elverum e o Paris Saint-Germain, do mesmo grupo dos dragões na Liga dos Campeões, ambas as equipas vestiram camisolas com o nome do guarda-redes do FC Porto e da seleção nacional, como pode ver na galeria associada a este artigo.

No final da partida, que a equipa francesa venceu de forma confortável, (44-29), tanto o técnico do PSG, Raul Gonzalez como um dos jogadores, Remili, recordaram Alfredo Quintana e assumiram ter sido difícil jogar.

«A família do andebol mundial vai sentir muito a falta de Quintana», disse o técnico espanhol, enviando as condolências para a família e amigos do internacional português.

Já Remili, internacional francês que defrontou Quintana em janeiro, no Mundial recordou a alegria do luso-cubano.

«Foi muito duro ouvir a notícia da morte, era muito boa pessoa que estava sempre a sorrir», afirmou.

Antes de todos os jogos europeus vai passar nos ecrãs dos pavilhões o tocante vídeo que a Federação Europeia de Andebol fez para homenagear Quintana.