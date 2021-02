Antes do Clássico, FC Porto e Sporting cumpriram um minuto de silêncio em memória de Alfredo Quintana, andebolista que faleceu na última sexta-feira.



De seguida, o plantel dos dragões fez questão de homenagear o internacional português, exibindo uma tarja com a frase: «Eterno Quintana 1». Além disso, todos os jogadores portistas usam um fumo negro.



Lembre-se que já antes do Clássico os adeptos prestaram homenagem ao guarda-redes do FC Porto e da Seleção Nacional de andebol.



Quintana, de 32 anos, faleceu na última sexta-feira depois de não resistiu às sequelas de uma paragem cardiorrespiratória, após quatro dias de internamento no Hospital de S. João.