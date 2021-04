A seleção portuguesa de andebol feminino vive um dos melhores momentos da história e está a dois jogos da classificação para o Mundial.

Para isso, porém, a equipa orientada por Ulisses Pereira precisa de vencer a Alemanha, um histórico da modalidade, com quem a equipa portuguesa vai disputar o play-off de apuramento, com o primeiro jogo marcado para sábado, no pavilhão do Luso.

O facto de estas jogadores poderem fazer história é encarado pelo selecionador como uma motivação-extra.

«Quando as jogadoras têm pela frente uma missão nunca alcançada no andebol feminino em Portugal, obviamente que o nível de motivação delas tem que estar altíssimo. Quando eu fui contratado há uns anos, foi-me pedido para tentar aproximar Portugal das grandes potências, de forma a que, passado alguns anos, nós pudéssemos lutar pela entrada nas grandes competições. Nós acreditamos que será desta vez, sabemos que temos pela frente de uma seleção fortíssima que, fisicamente, é muito maior e com muito mais peso do que nós, mas também temos outras armas que podemos explorar», defendeu Ulisses Pereira, em conferência de imprensa.

De referir que o jogo entre Portugal e Alemanha vai ser transmitido pelo Canal 11, a partir das 20h30.