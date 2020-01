Portugal estreia-se esta sexta-feira no Europeu de Andebol, que decorre na Noruega. A Seleção Nacional defronta a França, semifinalista do último Europeu de 2018, no jogo de estreia, agendado para Trondheim, a partir das 17h15 (hora de Portugal Continental).

Para além de Portugal e França, também a Noruega (finalista do último Mundial, em 2019) e a Bósnia fazem parte do Grupo D, defrontando-se também esta sexta-feira, pelas 19.30 horas.

O Maisfutebol vai acompanhar os jogos de Portugal AO VIVO.

Siga aqui o Portugal-França desta tarde.