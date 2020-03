O FC Porto ficou a saber neste domingo que vai defrontar os dinamarqueses do Aalborg, nos oitavos de final da Liga dos Campeões de andebol.

O Aalborg precisava de ganhar para ‘roubar’ o quarto lugar do grupo A da Champions aos alemães do Flensburg, e fê-lo, vencendo em casa, frente aos noruegueses do Elverum.´A equipa de Magnus Andersson também já sabe qual será po adversário caso se apure para os quartos de final: o Kiel. A equipa alemã que venceu o grupo do FC Porto volta a estar no caminho dos dragões, em caso de apuramento.

Os jogos do FC Porto vão disputar-se entre 18 e 22 de março (primeira mão); e 25 e 29 de março (segunda mão).

De referir que Portugal vai ter apenas uma equipa nos oitavos de final da prova, uma vez que o Sporting foi eliminado pelo Din. Bucareste neste domingo, mas há mais jogadores portugueses que continuam em prova: Gilberto Duarte (Montpellier) e Diogo Oliveira (Celje).

Consulte o quadro completo dos oitavos de final da Champions* FC PORTO-Aalborg Flensburg-Montpellier Wisla Plock-Veszprém Vardar-Pick Szged Din. Bucareste-Paris Saint-Germain Kielce-Celje

* Recorde-se que o Barcelona e o Kiel apuraram-se diretamente para os quartos de final, uma vez que venceram os grupos A e B, respetivamente.