Chegou ao fim um ciclo vitorioso incrível do FC Porto no campeonato de andebol.

Depois de 59 jogos a vencer no campeonato – o último que não tinha vencido foi no empate em novembro de 2020 com o Sporting – o FC Porto perdeu por 36-33 em casa do Benfica.

O campeão nacional, que chegou ao título invicto na época passada, correu quase sempre atrás do resultado diante de um Benfica muito forte defensivamente e com o guarda-redes Gustavo Capdeville a exibir-se de forma soberba, acabando o jogo com 14 defesas.

Ao intervalo, o jogo estava empatado 14-14, mas na segunda parte o Benfica passou para a frente e nunca mais largou a liderança, com Belone Moreira a marcar seis golos no segundo tempo, tornando-se num dos melhores marcadores das águias, juntamente com Rogério Moraes (seis) e de um impressionante Lazar Kukic com nove.

O Benfica não vencia o FC Porto desde maio 2019, naquela que tinha sido a última derrota dos dragões no campeonato, antes de arrancar para um ciclo de mais de 80 jogos sem perder.

Este resultado relança o campeonato de andebol que é liderado pelo Sporting com 49 pontos e mais um jogo que o FC Porto. Os dragões têm 46, enquanto o Benfica é terceiro classificado com 41 pontos e menos dois jogos disputados que o Sporting.