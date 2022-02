O FC Porto vai receber FC Gaia ou Águas Santas nos quartos de final da Taça de Portugal de andebol, ao passo que o Sporting visita o Académico de Viseu ou a AD Sanjoanense e o Benfica desloca-se ao São Bernardo ou ao ADA Maia, ditou o sorteio realizado esta quinta-feira.

Para já, o único encontro certo nos quartos de final, fase em que as equipas presentes vão lutar por um lugar na ‘final four’, é o Madeira SAD-Belenenses.

O FC Gaia-Águas Santas, dos oitavos de final, que vai decidir o adversário do FC Porto, realiza-se no próximo dia 23 de fevereiro. Já o Ac. Viseu-AD Sanjoanense e o São Bernardo-ADA Maia, também dos oitavos, realizam-se a 1 de março, dia no qual vão assim ser conhecidos os respetivos adversários de Sporting e Benfica nos ‘quartos’, que estão agendados para 12 de março.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Andebol refere que a marcação de campos e horas para os jogos dos quartos de final «será até ao dia 15 de fevereiro» e que «quanto ás marcações provisórias, as mesmas deverão ser feitas por e-mail».