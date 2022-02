O Sporting venceu esta quarta-feira o Xico Andebol, em Guimarães (20-34), em encontro referente à 16.ª jornada do campeonato nacional de andebol.



Com este resultado, a formação leonina voltou a isolar-se na frente da classificação, com mais um ponto e mais um jogo realizado que o FC Porto.



O Benfica, por seu turno, bateu o Avanca por 36-21 e ocupa a terceira posição do campeonato nacional, agora com dois pontos de vantagem sobre o Águas Santas, que foi derrotado no reduto do Madeira SAD (33-27).



O Póvoa e o ABC/UMinho venceram a Sanjoanense (29-26) e o Maia/UMaia (21-25=, respetivamente.