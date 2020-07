Paulo Moreno, capitão da equipa de andebol do Benfica, renovou contrato com as águias por mais uma época. O pivô dos encarnados chegou ao clube com 13 anos e vai para a 16.ª época consecutiva ao serviço do clube.

Em declarações aos órgãos do clube, Paulo Moreno mostrou-se orgulhoso pela confiança que lhe foi depositada.

«O Benfica faz parte da minha vida, não só como atleta, mas também como adepto. Desde os 13 que estou no Benfica, já completei 28 anos. São muitos anos nesta casa. Obviamente que recebo esta notícia com muito orgulho, satisfação e toda a responsabilidade. É um voto de confiança que o Benfica renovou em mim, julgo que tenho correspondido às expectativas e tenciono continuar», disse.