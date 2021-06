O Benfica venceu o Sporting por 26-24 na primeira meia-final da Taça de Portugal, e apurou-se para a final, que se disputa no domingo.

Num jogo muito equilibrado, as equipas estavam empatadas 11-11 ao intervalo, mas as águias lideraram durante toda a segunda parte e ficam agora à espera do segundo finalista, que vai sair do jogo entre o Águas Santas e o FC Porto.

Brilharam do lado do Benfica o guarda-redes espanhol Sergey Hernández, com mais de uma dúzia de defesas, que começaram por manter as águias no jogo quando faltavam soluções ofensivas, e também o lateral Djordjic, que acabou a partida com 12 golos marcados, quase metade dos que o Benfica marcou.

Depois de terem disputado o segundo lugar no campeonato até ao último jogo, com o Sporting a sorrir no final, os rivais lisboetas voltaram a mostrar enorme equilíbrio, com algumas precipitações da equipa leonina com o avançar do jogo a mostrarem-se determinantes no resultado final.

