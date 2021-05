A seleção portuguesa de andebol viu a Federação Europeia confirmar nesta segunda-feira a colocação no pote 1 do sorteio da fase final do Europeu, que se disputa em janeiro de 2022 na Hungria e na Eslováquia.

A vitória sobre a Lituânia no domingo fez de Portugal um dos quatro melhores primeiros classificados da fase de apuramento, juntando-se assim à Espanha, campeã em título, e à Croácia, vice-campeã, no pote das equipas teoricamente mais fortes.

Além de Portugal, os outros melhores classificados foram a Noruega, Eslovénia, e Alemanha, que completam o pote 1 do sorteio que se realiza em Budapeste, na próxima quinta-feira.

Para se perceber o impacto desta qualificação basta dizer que a Dinamarca, que se sagrou campeão do Mundo em janeiro, ou a Suécia, que perdeu na final do Mundial, ficaram ambas no pote 2, apesar de terem vencido os respetivos grupos,

A equipa liderada por Paulo Jorge Pereira ficou também a saber que não vai disputar a fase de grupos em Szeged (Hungria), nem em Debrecen (Eslováquia), podendo ficar em Budapeste (Hungria), Bratislava ou Kosice, ambas na Eslováquia.

Os potes para o sorteio ficaram organizados da seguinte forma:

Pote 1: Espanha, Croácia, Noruega, Eslovénia, Alemanha e PORTUGAL;

Pote 2: Suécia, Hungria, Rússia, Dinamarca, Sérvia e Áustria;

Pote 3: Eslováquia, Bielorrússia, Islândia, Rep. Checa, França e Macedónia do Norte;

Pote 4: Países Baixos, Montenegro, Ucrânia, Polónia, Bósnia-Herzegovina e Lituânia.