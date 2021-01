Portugal perdeu de forma clara na Islândia por 32-23, num jogo da fase de apuramento para o Europeu de 2022.

Poucos dias depois de ter vencido esta mesma Islândia por dois golos de diferença em Matosinhos, a equipa de Paulo Jorge Pereira entrou muito bem no jogo, mas uma segunda parte em que tudo correu mal às cores lusas resultou numa derrota pesada.

Portugal chegou a ter uma vantagem de cinco golos durante a primeira parte (12-7), mas quatro ataques perdidos no 7x6 permitiram quatro golos consecutivos à Islândia quando Portugal jogava sem guarda-redes, pelo que a vantagem ao intervalo era de apenas um golo (13-12).

No recomeço do jogo, voltou melhor a Islândia que passou rapidamente para a frente do marcador por dois golos (15-13), com a equipa portuguesa a falhar consecutivamente no ataque.

Isso fez com que aos 45m a vantagem da equipa nórdica passasse para cinco golos (21-17), obrigando o selecionador nacional a pedir desconto de tempo para tentar mudar o decorrer dos acontecimentos.

Porém, nem a paragem não valeu de muito ao conjunto luso, que voltou a sofrer um parcial de 3-0 e a partir daí foi o descalabro total, com inúmeras falhas, sobretudo ofensivas, quer em situações de remate perante o guarda-redes, quer em contra-ataque.

Isso levou o resultado para números avultados, com diversas vantagens de 10 golos para a Islândia, terminado nos nove (32-23)

Com este resultado, Portugal mantém-se na frente do grupo de apuramento, mas com mais um jogo disputado do que a Islândia, com quem passa a estar em desvantagem no confronto direto, uma vez que o triunfo dos nórdicos foi por mais sete golos do que o conseguido pela equipa lusa em Portugal. O apuramento para o Europeu continua, porém, perfeitamente ao alcance, uma vez que se apuram os dois primeiros.

Dentro de quatro dias as duas equipas voltam a defrontar-se, desta feita na primeira jornada da fase de grupos do Mundial que começa na quarta-feira, no Egipto. Aí, a resposta da equipa portuguesa terá de ser muito diferente do que se viu nos segundos 30 minutos do jogo deste domingo, sob pena de se entrar muito mal numa competição na qual a equipa portuguesa não marca presença desde 2003.