A Federação de Andebol de Portugal anunciou nesta sexta-feira que o Europeu de sub-20 vai disputar-se em Portugal, em 2022.

O evento vai decorrer no norte do país, nas cidades de Vila Nova de Gaia, Gondomar e Matosinhos.

Miguel Laranjeiro, presidente FPA, mostrou-se orgulhoso pela escolha do Comité Executivo da EHF.

«Foi com enorme alegria e satisfação que recebemos a notícia da atribuição a Portugal do Europeu Sub-20 do próximo ano. É uma prova de grande confiança da EHF na capacidade de organização da Federação de Andebol de Portugal. Faremos tudo para deixar uma marca inesquecível para quem participar no Europeu Sub-20, uma das provas mais importantes do calendário internacional», disse, citado pelo site da FPA.