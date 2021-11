Dois dias depois de ter perdido 30-28 com a Alemanha, no Luxemburgo, a seleção portuguesa de andebol venceu a mesma Alemanha por 32-30, em Dusseldorf, no terceiro jogo de preparação na última semana.

Miguel Alves foi o melhor marcador da equipa de Portugal, com sete golos, num jogo em que Miguel Martins também esteve em destaque com cinco golos e sete assistências.

Recorde-se que Portugal inicia a participação no Europeu 2022 no dia 14 de janeiro, frente à Islândia, defrontando também Hungria e Países Baixos na fase de grupos.

Antes disso, a equipa de Paulo Jorge Pereira participa no torneio Yellow Cup, juntamente com Montenegro, Suíça e Ucrânia.