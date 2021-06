Rui Silva renovou contrato com o FC Porto até 2025.



O internacional português chegou aos dragões em 2015, proveniente do Sporting. Desde então, o central conquistou dois campeonatos nacionais, duas Taças de Portugal e uma Supertaça.



«Vejo como um voto de confiança e sinto que é sinal que tenho feito um bom trabalho e que temos tido muito sucesso nos últimos anos. Estou muito feliz, sinto-me em casa, em família, as pessoas tratam-me muito bem, e conciliar isso com o sucesso tem sido algo muito bom para mim», referiu, citado pelo site dos azuis e brancos.