O pivô internacional português Tiago Rocha, que terminou contrato com o Sporting, vai prosseguir a carreira em França, no Grand Nancy. A notícia foi avançada pelo jornal O Jogo e confirmada pelo Maisfutebol.

Após três épocas ao serviço dos leões, onde conquistou um campeonato o jogador de 35 anos volta a emigrar, rumando a um dos melhores campeonatos do mundo, depois de já ter jogado três épocas nos polacos do Wisla Plock.

Com 140 internacionalizações ao serviço de Portugal, Tiago Rocha participou no Europeu de 2020, que valeu o sexto lugar aos comandados de Paulo Jorge Pereira, tendo também estado no torneio pré-olímpico em que Portugal garantiu um lugar em Tóquio.

O pivô tinha mercado e interessados em Portugal, um regresso ao Wisla Plock também seria uma possibilidade, mas o projeto da equipa gaulesa convenceu Tiago Rocha.