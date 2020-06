Esta sexta-feira, dia 5 de junho, é antes de mais a data do 20.º aniversário do Maisfutebol. Foi neste dia, em 2000, que nasceu este jornal.



Feita a referência, hoje é igualmente dia de mais dois jogos da Liga portuguesa, após a derrota do FC Porto e dos empates do Benfica e do Sporting.



O Sp. Braga pode reforçar o terceiro lugar mas, para tal, terá de vencer o Santa Clara (19h00) num palco que será estreado neste patamar: o relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras.



A noite termina com a receção do Desportivo das Aves ao Belenenses, na Vila das Aves, a partir das 21h15. A equipa nortenha tem de vencer quando antes para tentar fugir ao último lugar na tabela classificativa da Liga.



Nesta sexta-feira, poderá ainda acompanhar novo programa do Maisfutebol na TVI24. Um programa onde será analisada a 25.ª jornada do campeonato nacional e que terá, naturalmente, espaço para assinalar o 20.º aniversário do Maisfutebol.