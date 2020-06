Este domingo, 7 de junho, dará a conhecer o próximo presidente do FC Porto. Pinto da Costa avançará para mais um mandato ou haverá uma surpresa total com a eleição de José Fernando Rio? O Maisfutebol acompanhará o segundo dia de eleições e as urnas estarão abertas das dez às 19 horas no Dragão Arena.



Mais tarde, às 21 horas, a jornada 25 da Liga encerra em Vila do Conde, com o jogo entre o Rio Ave e o Paços de Ferreira. A equipa de Carlos Carvalhal tentará chegar ao décimo jogo consecutivo sem derrotas.



Na Alemanha há mais três jogos relativos à 30ª ronda da Bundesliga: Werder Bremen - Wolfsburgo, 12h30 (Eleven Sports 1), Union Berlim - Schalke 04, 14h30 (Eleven Sports 1) e Augsburgo - Colónia, 17h00 (Eleven Sports 1).



Na Dinamarca, o FC Copenhaga de Zeca joga às 16 horas contra o Randers. A equipa está no segundo lugar, a nove pontos do líder Midtjylland. Esta é a 26ª e última jornada da fase regular.



Finalmente, na Grécia, há dois jogos muito importantes na luta pelo título: o PAOK-Olympiakos começa às 17h30 e coloca frente a frente Abel Ferreira e Pedro Martins, dois treinadores portugueses. Às 19h30 teremos o AEK-Panathinaikos.