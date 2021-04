A Seleção Nacional de andebol já conhece os adversários na fase de grupos dos Jogos Olímpicos de 2020.

A primeira fase do torneio, com início agendado para 24 de julho, disputa-se por dois grupos de seis seleções. As quatro melhores de cada grupo avançam para os quartos de final.

O resultado do sorteio realizado na Federação Internacional de Andebol colocou Portugal no grupo com Dinamarca (campeã olímpica e mundial), Egito, Bahrain, Suécia e o anfitrião Japão, que, segundo o regulamento, teve direito a escolher o grupo em que iria competir.

O primeiro jogo de Portugal é com o Egito.

Grupo A

Noruega

França

Alemanha

Espanha

Argentina

Brasil

Grupo B

Dinamarca

Suécia

Portugal

Japão

Egito

Bahrain

The draw for the Men’s Handball Tournament of the Olympic Games Tokyo 2020 is complete!



Group A: 🇳🇴🇫🇷🇩🇪🇧🇷🇪🇸🇦🇷

Group B: 🇩🇰🇸🇪🇵🇹🇯🇵🇪🇬🇧🇭#Tokyo2020 — International Handball Federation (@ihf_info) April 1, 2021

Refira-se que Portugal vai estrear-se na prova olímpico no próximo verão, em Tóquio, depois de ter garantido um apuramento inédito no torneio pré-olímpico, graças a uma vitória na derradeira jornada frente à França.