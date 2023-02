Dominar o jogo. Pep Guardiola não renuncia à bola, e foi por isso que colocou Bernardo Silva a lateral esquerdo no jogo com o Arsenal.

O Manchester City venceu por 3-1, mas até embalou para esse triunfo quando o internacional português avançou no terreno. A opção tática foi muito discutida, mas Guardiola garante que, na autocrítica que fez ao plano inicial, nem se estava a referir a essa questão em concreto.

«Em disse que, de forma geral, aquilo que imaginei para o jogo não funcionou. Não foi por ter o Bernardo a lateral esquerdo. Eu não disse isso», começou por esclarecer.

«O Bernardo é mais agressivo nos duelos do que o Delph ou Zinchenko. O problema foi que dependemos com os alas por dentro e não por fora», acrescentou depois.

«Se funciona, sou corajoso. Se corre mal as pessoas dizem que penso demasiado e que sou arrogante. Questionam aquilo em que acredito. Questionam a razão pela qual o Kevin de Bruyne não joga sempre... Ele não pode jogar os jogos todos, precisa de ter a cabeça fresca. Por vezes ficar no banco é bom. Não pode jogar sempre, não acredito nisso», acrescentou Guardiola, antes de fazer a reflexão central.

«Quando tomo uma decisão, preciso acreditar nela. Não posso acordar com uma ideia, imaginar algo para contrariar o Arsenal, e depois ficar com o onze que 90 por cento das pessoas escolheria. Eu tenho de sentir. Encaro o meu trabalho de forma incrivelmente séria. Não encaro nada de forma leviana, nem por um segundo. Há muitas emoções e paixões envolvidas, e eu jamais magoaria esses sentimentos. Em 14 anos de carreira, desde a equipa B do Barcelona, nunca tomei uma decisão para mostrar nada. Tenho de a sentir. Tenho de pensar que aquilo será o melhor para controlar aquele adversário. Se eu quisesse um lateral para controlar completamente o Saka, não escolhia o Bernardo. Apostaria no Nathan [Aké] ou outro defesa. Apostei no Bernardo porque queria controlar a partida, controlar o Arsenal e dominar. Com o Bernardo seríamos capazes disso», explicou.