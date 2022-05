O Manchester City esteve a perder 2-0 frente ao Aston Villa, mas conseguiu virar o jogo e confirmar assim o título de campeão inglês.

No final do encontro, Bernardo Silva realçou o feito dos citizens, conseguido mesmo com a concorrência difícil do Liverpool, e brincou com as emoções deste jogo final.

«Não foi fácil, houve alguma descrença e ainda precisávamos de acreditar na reviravolta. Estou muito feliz, ainda é melhor pela maneira como foi, mas é melhor não repetir isto», começou por dizer, à rádio BBC.

«Quando se ganha a uma equipa como o Liverpool ainda sabe melhor. Ganhámos nos últimos anos contra equipas de topo. Somos novamente a melhor equipa inglesa e no próximo ano vamos tentar oferecer mais disto aos nossos adeptos», concluiu.