João Cancelo foi titular na vitória do Manchester City frente ao Everton (2-1). Após o encontro, Pep Guardiola falou sobre o estatuto do português, que luta com Kyle Walker pela titularidade no lado direito da defesa.

«Eu não disse que o Cancelo tinha de jogar melhor. Disse que o Kyle Walker tem estado a jogar muito bem e quando assim é, é preciso esperar pela oportunidade. Quando o Cancelo joga, joga bem, tem qualidade, faz duas ou três assistências», começou por dizer Guardiola.

O treinador do Manchester City diz que o futuro está nas mãos do jogador: «No final, o jogador é que tem de decidir, se quer lutar, se quer ficar aqui connosco, ou não. São eles que decidem. Neste país, no Reino Unido, todos somos livres para decidir o que queremos fazer com as nossas vidas.»