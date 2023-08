O Manchester City conquistou nesta quarta-feira mais um troféu, no caso a Supertaça europeia, mas Pep Guardiola revelou que a equipa não iria celebrar como fez noutras conquistas e agradeceu por isso… à Premier League.

Tudo porque três dias depois da conquista que conseguiu na Grécia, o clube volta a entrar em campo, desta feita para o campeonato.

«Temos de recuperar o máximo possível, por isso, não haverá uma pinga de álcool hoje. Porque mais uma vez, desde a Grécia, quero agradecer à Premier League por nos deixar jogar no sábado e não no domingo ou na segunda. Muito, muito obrigado», disse com um sorriso irónico.

De referir que o jogo de sábado é em casa com o Newcastle, quarto classificado da Premier League na época passada.