O jovem Cole Palmer teve um papel decisivo na Supertaça Europeia, marcando o golo do Manchester City (1-1) que remeteu a decisão do embate com o Sevilha para as grandes penalidades. Aí, os «citizens» foram mais felizes.

O internacional sub-21 inglês não demonstrou grande apetência para os festejos, nem perante os conselhos de Ederson, que puxou por Cole Palmer.

O extremo inglês lá levantou o troféu para os adeptos do City, por instantes, o guarda-redes brasileiro insistiu e pediu mais, o colega de equipa fez-lhe a vontade, sem grande jeito.

Ora veja: