Quem precisa de Haaland quando tem De Bruyne?

A pergunta pode parecer estapafúrdia. Mas disparate a sério foi a exibição de Kevin de Bruyne na goleada do Manchester City em casa do Wolverhampton por 5-1.

Um dia depois de os citizens terem oficializado a contratação de Haaland, o médio belga mostrou que afinal havia goleador na equipa treinada por Pep Guardiola.

Aos 24 minutos, já De Bruyne tinha feito um hat-trick. Não satisfeito com isso, o médio destro fez os três golos com o pé esquerdo. E para que não restassem dúvidas, o belga completou o póquer na segunda parte, aí já com o pé direito.

Pelo meio, a equipa de Bruno Lage – que não esteve no banco devido à covid – ainda empatou o jogo 1-1 pelo também belga Dendoncker, mas a noite era mesmo de Kevin De Bruyne.

A assistir ao «chocolate» do belga estiveram oito portugueses em campo. Cancelo e Bernardo, que até fizeram uma assistência cada um, do lado do Man. City. E na armada lusa do Wolves, José Sá, Chiquinho, Rúben Neves, Moutinho e Pedro Neto foram titulares, enquanto Trincão entrou aos 72m.

Foi já com o jogador formado no Sp. Braga em campo que surgiu o único golo dos citizens que não foi marcado por De Bruyne, apontado por Sterling.

Este resultado permite ao Man. City isolar-se novamente na liderança, com mais três pontos do que o Liverpool, enquanto o Wolverhampton vê complicarem-se as contas do apuramento europeu, uma vez que fica a cinco pontos do West Ham, quando faltam duas jornadas para o final do campeonato.

Nos outros jogos da noite, destaque para a vitória do Chelsea por 3-0 sobre o Leeds. Os blues reforçaram o terceiro lugar da Premier League numa partida em que chegaram à vantagem logo no quarto minuto, por Mason Mount.

Daniel James foi expulso aos 24m e deixou o Leeds com menos um jogador durante mais de uma hora e o Chelsea aumentou o marcador na segunda parte, com golos de Pulisic (55m) e Lukaku (83m).

Este resultado deixa o Leeds em zona de descida, com 34 pontos, os mesmos que o Burnley, primeira equipa acima da linha de água e a dois do Everton, logo a seguir.

De resto, na luta pela permanência, o Everton, com André Gomes no banco, empatou (0-0) em casa do já despromovido Watford.

Também já condenado à descida, o Norwich perdeu em casa do Leicester por 3-0, num jogo em que os foxes não contaram com Ricardo Pereira.

[artigo atualizado]