Três golos em 24 minutos, todos de pé esquerdo.

Kevin de Bruyne não é avançado. E nem sequer é canhoto. Mas a primeira parte do belga no jogo do Manchester City com o Wolverhampton engana bem.

Um dia depois de os citizens terem oficializado a contratação de Erling Haaland, De Bruyne decidiu imitar o que de melhor o avançado do Borussia Dortmund traz: golos.

E será que a homenagem foi ainda mais longe? O festejo de Kevin de Bruyne após o terceiro golo não faz lembrar ninguém?