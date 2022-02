Cristiano Ronaldo acabou com a seca de golos ao melhor estilo. O Manchester United vinha de três jogos sem vencer, o internacional português de seis jogos sem marcar, mas tudo isso terminou ao minuto 51 do jogo com o Brighton, com Bruno Fernandes a confirmar esse dado já na compensação ao apontar o 2-0 fnal.

O madeirense marcou um grande golo, de fora da área, já depois de o duelo ter conhecido um dos momentos mais belos da noite.

David De Gea fez uma defesa absolutamente espantosa para negar o golo ao Brighton e permitir que o United estivesse mais perto do triunfo.

Ora, quando aos 51 minutos McTominay roubou a bola no meio-campo do Brighton e ela foi parar a Cristiano, o português começou a desenhar o lance que tudo iria definir. Encarou a defesa contrária e, com um remate repentino de fora da área, bateu o guarda-redes contrário.

Cristiano fez o gesto de espantar espíritos e com a expulsão de três minutos depois, o jogo ficou bem mais favorável para os red devils, que voltaram a contar com os três portugueses de início: ou seja, com Cristiano jogaram Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

O médio viria a confirmar que o United vencia mesmo a partida com o golo na compensação, numa altura em que o visitante tentava ainda aproveitar os instantes finais para chegar desesperadamente ao empate.

O triunfo permite ao United entrar nos lugares de acesso à Champions League, ainda que haja muitos acertos a fazer na Premier League.