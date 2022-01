Diogo Dalot teve de ser suturado com vários pontos no tornozelo direito no final do jogo em que o Manchester United venceu o Aston Villa (1-0) em jogo da quarta eliminatória da Taça de Inglaterra.

O internacional português sofreu uma entrada no final da primeira parte que lhe provocou uma ferida profunda no tornozelo, mas recebeu assistência médica, no relvado, e acabou mesmo por jogar os noventa minutos.

No final do jogo, o lateral português teve de ser suturado e agora está em dúvida para novo jogo com o Aston Villa, desta vez para o campeonato.