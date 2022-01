Ralf Rangnick, treinador do Manchester United, veio a público garantir que Edinson Cavani não vai deixar o clube antes do final de contrato, em junho, em resposta às notícias que apontavam que o avançado internacional estava próximo de assinar pelo Barcelona ou pela Juventus.

«O Edi disse-me que posso contar com ele até ao final da época e que vai continuar a dar o melhor dele para ser uma referência para os jogadores mãos jovens», referiu o treinador alemão em declarações publicadas no site do clube.

O avançado de 34 anos tem jogado pouco esta época (8 jogos, apenas quatro como titular) e marcou apenas dois golos na Premier League, mas Rangnick louva o comportamento e profissionalismo do jogador.

«Se joga, fica feliz e dá tudo, mas mesmo quando não joga, continua a tentar ser o melhor modelo possível para os outros», destacou ainda o treinador do United na véspera do embate com o Aston Villa para a Taça de Inglaterra.