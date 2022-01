Ralf Rangnick desvalorizou a insatisfação de Cristiano Ronaldo depois de ter sido substituído no decorrer da vitória do Manchester United no campo do Brentford (3-1) esta quarta-feira.

O treinador alemão começou por recordar que o internacional português veio de lesão e o United vai ter mais jogos nos próximos dias. «É normal, um avançado gosta de marcar, mas ele acabou de recuperar de uma pequena lesão e é importante lembrar que vamos ter mais jogos nos próximos dias», começou por destacar o técnico logo após o final do jogo.

Além disso, Rangnick recordou que, no jogo anterior, no Villa Park, o United esteve e vencer por 2-0 e acabou por conceder um empate 2-2.

«Depois do que aconteceu no Villa Park, desta vez tínhamos de defender a vantagem e era importante sermos mais sólidos atrás e voltar a uma linha de cinco. Apesar de termos sofrido um golo, garantimos que mais nada aconteceu», destacou ainda o treinador alemão.