Bruno Fernandes assina nesta sexta-feira um novo contrato com o Manchester United.

O internacional português vai ficar ligado aos red devils até 2027, ano em que completará 33 anos.

Bruno Fernandes ainda tinha o contrato originalmente assinado com o emblema inglês, quando foi recrutado ao Sporting, mas agora é premiado com um aumento salarial.

As negociações não foram fáceis, até pela visão mais empresarial do Manchester United, mas o novo contrato ficará formalizado, com a presença do empresário Miguel Pinho em Manchester.